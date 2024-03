Vergogna in un agriturismo I clienti | “Non vogliamo essere serviti dal ragazzo di colore” | la replica dei titolari | “Potete andare altrove”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pubblicato il 25 Marzo, 2024 Benché si parli tanto di inclusione e di tolleranza, ancora nel 2024 ci sono deprecabili e avvilenti casi di razzismo che lasciano senza parole e fanno cadere le braccia. Uno di questi casi si è verificati nell’agosto del 2023, quando in un ristorante di Agrigento una coppia di turisti andò via quando scoprì che la chef era di. Un episodio molto simile si è verificato non molto distante, a Trapani, dove alcunidi unhanno chiesto esplicitamente di nonda undi. La vicenda è stata raccontata daidell’, che hanno espresso la loro amarezza per l’episodio. Il racconto dell’episodio Il locale in questione si chiama Vultaggio ...