Verbali dei dipendenti a pm | ' Santanchè sapeva della truffa'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) E' dalle parole contenute neideidi Visibilia Editore e Concessionaria, sentiti come testimoni da investigatori, inquirenti e anche nell'ambito degli accertamenti dell'Inps, che la Procura di Milano avrebbe tratto riscontri sulla presunta consapevolezza di Danielanella ipotizzatasulla cassa integrazione a zero ore, tra il 2020 e il 2022, nel periodo Covid. Da quanto si è saputo, infatti, nelle indagini condotte dal Nucleo di polizia economico finanziariaGdf e coordinate dall'aggiunto Laura Pedio e dai pm Luigi Luzi e Marina Gravina, sono state acquisite le testimonianze dei lavoratori, dalle quali sarebbe emerso che la ministra sarebbe stata a conoscenza che ilavoravano, malgrado la società avesse chiesto e ottenuto la Cig. E per ...