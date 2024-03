Ventura | “Calzona resta al Napoli? Difficile dirlo ”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 25 marzo 2024) Giampiero, ex allenatore del, è intervenuto a Radio Crc durante Si Gonfia la Rete. Queste le sue parole: “Spalletti sta facendo delle verifiche, questo modulo non sarà quello definitivo, ma sta cercando di sfruttare le caratteristiche dei giocatori. Per far giocare Dimarco è chiaro che devi giocare a 3 o a 5, se devi sfruttare Bellanova idem per cui credo voglia cavalcare un pò le qualità di chi ha. Anche Zaniolo che Spalletti vede molto proverà a metterlo nella condizione ideale. Il c.t. non ha tanto tempo per allenare per cui nelle amichevoli sta sperimentando e capendo anche la disponibilità dei calciatori. Spalletti ha già iniziato a creare un ambiente sereno. I messaggi che ha mandato sono chiari: vuole giocatori seri e che non giochino alla playstation”. “Ha avuto la possibilità di stare con la squadra e si è vista già una ...