Ventiquattresima giornata Basket Serie A 2023 2024

(Di lunedì 25 marzo 2024) In attesa del posticipo della , tra la capolista Brescia e Bologna, Milano batte in extremis Napoli(86-84) e aggancia al secondo posto Venezia, sconfitta clamorosamente a Cremona(92-90) facendosi recuperare un vantaggio di tredici punti. Sorridono anche Tortona contro Varese(93-80), Brindisi(84-76 a Scafati), e Reggio Emilia(87-69 a Pesaro). Negli anticipi, colpo in chiave salvezza di Treviso a Pistoia(83-84), mentre Trento vede i playoff superando Sassari(87-76). : I RISULTATI PISTOIA-UNIVERSO TREVISO 83-84 TRENTO-DINAMO SASSARI 87-76 CREMONA-VENEZIA 92-90 DERTHONA-VARESE 92-83 MILANO-NAPOLI 86-84 SCAFATI-BRINDISI 76-84 LA CLASSIFICA BRESCIA pt. 34 VIRTUS BOLOGNA pt. 32 OLIMPIA MILANO pt. 32 VENEZIA pt. 32 REGGIANA pt. 28 PISTOIA pt. 24 TRENTO pt. 24 DERTHONA pt. 24 NAPOLI pt. 24 DINAMO SASSARI pt. 22 SCAFATI pt. ...

