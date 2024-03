Vela | Parigi 2024 | la direzione tecnica indica Riccardo Pianosi e Maggie Pescetto nel kite maschile e femminile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 25 marzo 2024). Sono loro i due atleti che il Direttore Tecnico della Federazione ItalianaMichele Marchesini proporrà al prossimo Consiglio Federale quali rappresentanti dell’Italia alle prossime Olimpiadi diper le specialità del Formulae del Formula. Le scelte FIV verranno ufficializzate con delibera del Consiglio Federale e sottoposte al Comitato Olimpico Nazionale Italiano per l’approvazione finale., atleta pesarese tesserato per la Marina Militare, è reduce dall’argento agli Europei: “Questo è un momento particolarmente felice per la mia carriera; sapere che ...