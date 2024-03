Vasco Rossi riceve il XV Premio del Vittoriale | “Un ribelle gentile capace di specchiarsi nelle proprie ombre e tornare alla luce usando la bussola dell’audacia”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Mentresi prepara per i 7 Super Eventi a Milano, allo Stadio San Siro, con il gran finale a Bari, allo Stadio San Nicola, con 4 concerti, è arrivata tra una riunione e l’altra la notizia di un nuovo importante riconoscimento. All’artista va il XVdel, una scultura realizzata da Mimmo Paladino, conferito dFondazione “a personalità di spicco che abbiano lasciato, e continuino a lasciare, una traccia importante del loro operato”. Ilsarà consegnato durante un evento aldegli Italiani (Gardone Riviera) mercoledì 17 aprile alle ore 17. Dopo la premiazione si proseguirà con una conversazione a tutto tondo tra il presidente Guerri eche potrebbe regalare qualche altra chicca in merito al suo ...

