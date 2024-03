Vangelo di oggi 25 Marzo 2024 | Gv 12 | 1-11 | Video commento

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ascoltiamo e meditiamo ildi lunedì 25, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Una grande folla di Giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse”. “La prima domanda che ci farà Gesù è: ... L'articolodi25: Gv 12,1-11proviene da La Luce di Maria.

Ascoltiamo e meditiamo il Vangelo di venerdì 22 Marzo 2024 , per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione del Vangelo di oggi : ... (lalucedimaria)

Ascoltiamo e meditiamo il Vangelo di sabato 23 Marzo 2024 , per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione del Vangelo di oggi : ... (lalucedimaria)

Ascoltiamo e meditiamo il Vangelo di domenica 24 Marzo 2024 , per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione del Vangelo di ... (lalucedimaria)

Niente omelia delle Palme: ansia per il silenzio del Papa - Francesco rinuncia alla lettura del testo preparato, lo stupore dei 60mila fedeli in San Pietro. Ma poi prega per Mosca e Gaza ...ilgiornale

L’Arcivescovo ai catecumeni: «Aiutate la Chiesa a essere migliore» - Prima della Traditio Symboli, al Centro pastorale di via Sant’Antonio l'incontro tra monsignor Delpini e le 83 persone che nel tempo di Pasqua riceveranno i sacramenti dell'Iniziazione cristiana Un se ...chiesadimilano

L’amore vero è l’unica cosa che profuma la vita - La settimana santa inizia a casa degli amici di Gesù, Marta, Maria e Lazzaro. Sembra che il Vangelo voglia suggerirci che ...famigliacristiana