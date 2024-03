Vanessa Redgrave età | figli | malattia | chi è la moglie di Franco Nero

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di lunedì 25 marzo 2024)chi è ladiè ladiattore e regista italiano noto per la sua prestanza fisica e il suo carisma. La sua carriera è stata segnata da ruoli iconici come quello di Django nel film omonimo del 1966 e da interpretazioni in film di registi come John Huston e Rainer Werner Fassbinder. Oltre alla sua carriera cinematografica,ha lavorato molto anche per la televisione e ha ricevuto riconoscimenti come una stella nella Italian Walk of Fame a Toronto nel 2011 e il Premio alla Carriera al Costa Rossa Festival delle Arti nel 2022.ha avuto una vita privata altrettanto interessante, con una ...