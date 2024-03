Valerio Scanu parla della malattia «Mi hanno asportato mezzo polmone per un tumore»

Un anno e mezzo fa Valerio Scanu ha rivelato di aver avuto un tumore maligno ad un polmone: “Sono stato male, ho avuto un problema al polmone, mi hanno asportato mezzo polmone. Non si poteva fare ... (biccy)

Storie Italiane, Valerio Scanu sul tumore: “Ho preferito non dire niente” - Storie Italiane, l'ospite ha rivelato di essersi operato al polmone a causa di un tumore Oggi Eleonora Daniele, dopo aver parlato abbondantemente dei casi ...lanostratv

Beppe Vessicchio: “Direttore artistico di Sanremo 2025 Ecco perché non lo sarò…” - Il direttore d’orchestra e musicista Beppe Vessicchio, sarà uno dei protagonisti del Roma Film Music Festival. Una carriera ricca di successi per il Maestro, vincitore di quattro Festival di Sanremo c ...tag24