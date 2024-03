Valerio Scanu parla del tumore | “Come mai non ho detto nulla Ho parlato anni dopo”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Un anno e mezzo faha rivelato di aver avuto unmaligno ad un polmone: “Sono stato male, ho avuto un problema al polmone, mi hanno asportato mezzo polmone. Non si poteva fare l’esame istologico perché era molto centrale, fare un ago aspirato avrebbe potuto fare più d. Solol’intervento è stato possibile eseguire l’esame istologico che ha rivelato la natura del, un adenocarcinoma, quindi maligno, di circa due centimetri“.: “mai non avevo”. Stamani da Eleonora Daniele a Storie Italianeha spiegatomai pernon ha volutore del ...

Valerio Scanu qualche mese fa si è unito civilmente a Luigi Calcara e oggi, in occasione dell’uscita del nuovo singolo, ha parla to proprio di suo marito fra le pagine di Gay.it. “Scaramucce? C’erano ... (biccy)

Storie Italiane, Valerio Scanu sul tumore: “Ho preferito non dire niente” - Storie Italiane, l'ospite ha rivelato di essersi operato al polmone a causa di un tumore Oggi Eleonora Daniele, dopo aver parlato abbondantemente dei casi ...lanostratv

Beppe Vessicchio: “Direttore artistico di Sanremo 2025 Ecco perché non lo sarò…” - Il direttore d’orchestra e musicista Beppe Vessicchio, sarà uno dei protagonisti del Roma Film Music Festival. Una carriera ricca di successi per il Maestro, vincitore di quattro Festival di Sanremo c ...tag24