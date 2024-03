Valerio Scanu parla del suo tumore | ecco perché non aveva detto nulla

“Nel marzo 2020 sono stato operato , mi hanno asportato metà polmone. In quel periodo ero solo, non volevo nessuno, mi sono schermato, credo che in fondo volessi fare l’eroe”. Una rivelazione choc, ... (thesocialpost)

