Valentina Melis | chi è l’ex di Massimiliano Varrese e mamma della figlia | “Abbiamo un bel rapporto”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 25 marzo 2024) Simpatica, estroversa e attrice dal grande talento,è stata impegnata conNato nel 1976,si è sempre contraddistinto per il suo talento come attore, cantante e ballerino, attirando su di sé curiosità per le vicende che riguardano la sua sfera sentimentale. Stavolta non si tratta di tradimenti da dare in pasto al gossip, bensì di una lunga e bella relazione d’amore. Per precisione si tratta non delmoglie macompagna, con cui non si è mai sposato, anche lei attrice e conduttrice televisiva, nonostante la finestoria d’amore, ha mostrato sostegno ...