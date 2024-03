Vacanze di Pasqua | tutti in viaggio | mai così tante prenotazioni in quattro anni

Dopo l'annuncio shock del tumore, il principe e la principessa del Galles potrebbero trasferirsi per qualche settimana nella loro casa di campagna, nel Norfolk, sfruttando le lunghe ferie scolastiche ... (vanityfair)

Compiti sì, Compiti no: la questione torna a galla ogni volta che le lezioni scolastiche subiscono un'interruzione, come nel caso delle vacanze Pasquali. L'articolo Compiti per le vacanze di Pasqua, ... (orizzontescuola)