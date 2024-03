Va in bagno all’autogrill e cade dalle scale | muore 69enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sulla morte di un imprenditore di Angri (Salerno) morto una ventina di giorni dopo essere caduto mentre si stava recando in, prive di corrimano, in una stazione di servizio dell’autostrada A1. Lo rende noto lo Studio3A-Valore spa, a cui i familiari dell’uomo, che aveva 69 anni, si sono rivolti per avere giustizia. Dopo l’incidente, avvenuto il 21 febbraio, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Napoli Nord e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e che a bordo di un’ambulanza hanno trasferito l’uomo nell’ospedale Cardarelli. Dopo il decesso, avvenuto lo scorso 11 marzo, il sostituto procuratore di Napoli Mario Canale ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio colposo nei confronti del titolare della ...