Usa | Vendita case nuove febbraio -0 | 3% a 662 000 | peggio di stime

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 25 marzo 2024) New York, 25 mar. (askanews) – In gennaio il dato sulle vendite dinegli Stati Uniti ha registrato un ribasso, dopo i rialzi degli ultimi due mesi. Disattese le attese degli analisti. Il dipartimento del Commercio ha registrato, nel2024 un caslo delle vendite dello 0,3% al tasso annualizzato di 662.000 unità. Le attese erano per un rialzo a 675.000 unità. Il dato di gennaio è stato rivisto al rialzo da 661.000 unità a 664.000. Rispetto a un anno prima, il dato è in rialzo del 5,9%. Il prezzo mediano è stato di 400.500 dollari. Il prezzo medio è stato di 485.000. All’attuale ritmo di, servirebbero 8,4 mesi per esaurire lea disposizione. s 5.9 percent L'articolo proviene da Ildenaro.it.