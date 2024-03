Usa | segretaria Yellen tornerà in Cina

(Di lunedì 25 marzo 2024) 2.59 Laal Tesoro Usa Janetinad aprile. Lo riferiscono due alti funzionari del governo Usa.E' il secondo viaggio a Pechino diin pochi mesi, dopo la visita a luglio che ha portato alla creazione di gruppi di lavoro economici e finanziari per "discussioni oneste e sostanziali" sulle questioni che dividono Usa e.La missione diè il segno che l'amministrazione Biden cerca di stabilizzare gli ancora fragili rapporti bilaterali,in crisi a causa soprattutto delle tensioni su Taiwan

L’8 marzo 2024 è Stato pubblicato su Facebook un post in cui si afferma che i marines statunitensi avrebbero arre Stato a Washington Victoria Nuland , sottosegretaria di Stato per gli affari ... (facta.news)

Yellen torna in Cina ad aprile, seconda visita in pochi mesi - La segretaria al Tesoro Usa Janet Yellen tornerà in Cina ad aprile. Lo riferiscono due alti funzionari del governo americano a Politico. (ANSA) ...ansa

Mar Rosso: vice segretaria Difesa Usa, almeno 50 attacchi Houthi contro navi da novembre - Lo ha detto oggi l’assistente segretaria alla Difesa per gli Affari di sicurezza internazionale degli Stati Uniti, Celeste Wallander, citata dall'emittente panaraba satellitare di proprietà saudita ...agenzianova

Elly Schlein a Bergamo, Misiani: “L’Europa deve essere il motore della pace, ma senza l’uso delle armi” - Bergamo. Elly Schlein arriva a Bergamo La segretaria nazionale del Pd sarà oggi, sabato 23 marzo, alla Casa del Giovane, in occasione della penultimo Forum Europa del PD. Un'occasione importante per ...informazione