Usa | “Mosca attacca l’Ucraina con missili ipersonici”

(Di lunedì 25 marzo 2024) La tensione tra Russia e Ucraina è in aumento sul campo.continua a cercare collegamenti tra la strage alla Crocus City Hall e l'Ucraina. Gli Stati Uniti avvertono che la Russia sta lanciandosu Kiev. L'ambasciatore americano in Ucraina ha dichiarato sui suoi profili social: "La Russia stando l'Ucraina con". Questo annuncio è seguito da potenti esplosioni nel centro di Kiev. Il sindaco della città, Vitalij Klitschko, ha invitato i cittadini a recarsi nei rifugi. L'aeronautica ha confermato di aver intercettato e distrutto un missile diretto verso Kiev.

