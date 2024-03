USA-Messico interrotta due volte per cori omofobi | rissa sugli spalti | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2024) Terza vittoria consecutiva degli Stati Uniti nella Nations League della Concacaf. All’AT&T Stadium di Arlington, alle porte di Washington, è andata in scena la finale e la nazionale americana ha battuto per 2-0 il. Vantaggio firmato da Tyler Adams al 45? su assist dello juventino McKennie, poi il raddoppio di Reyna al 63?. PartitaperNel corso della partita si sono verificati anche episodi da condannare. La gara è stata sospesa nelle fasi finali per il secondo anno consecutivo a causa deidi natura omofoba dei tifosi messicani. Il direttore di gara ha interrotto il gioco all’88’ minuto e nuovamente durante le fasi di recupero.si sono verificate risse. La semifinale dello scorso anno fu fermata dall’arbitro ...