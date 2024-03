Usa | l' astensione all' Onu non cambia la nostra politica

(Di lunedì 25 marzo 2024) "L'degli Stati Uniti" al voto della risoluzione sul cessate il fuoco a Gaza "nonla". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti sottolineando che Washington "ha sempre chiesto che il cessate il fuoco fosse legato alla liberazione" degli ostaggi da parte di Hamas.

L’Onu chiede il cessate il fuoco immediato a Gaza: solo gli Usa astenuti. Netanyahu annulla la visita di una delegazione a Washington - Per la prima volta dall’inizio dell’offensiva israeliana a Gaza, le Nazioni Unite hanno superato i veti incrociati e approvato una risoluzione presentata dal Mozambico con la quale si chiede il cessat ...ilfattoquotidiano

Netanyahu annulla la visita di una delegazione israeliana in Usa - Benyamin Netanyahu ha annullato la partenza per Washington di una delegazione di alto livello israeliana. Lo ha fatto sapere l'ufficio del premier indicando come motivo l'astensione degli Usa all'Onu ...quotidiano

Gaza, Onu approva risoluzione per un «immediato» cessate il fuoco: gli Usa si astengono - Nel sesto mese della decima guerra fra palestinesi e israeliani la diplomazia ancora arranca senza riuscire a raggiungere almeno una tregua: la situazione nel sud della Striscia, dove si ...ilmessaggero