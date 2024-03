Usa | il governatore della Florida Ron DeSantis firma una legge che vieta i social media ai minori di 14 anni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 25 marzo 2024) Negli Stati Uniti, ilRonhato oggi un disegno dicheaidi 14l’accesso alle piattaforme die impone il consenso dei genitori per i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16. La norma, pensata per tutelare la salute psico-fisica dei più giovani, impone alle piattaforme didi avvalersi di un sistema di verifica di terze parti per escludere gli utenti al di sotto dei 14, i cui profili dovranno essere chiusi, e di accertare il consenso dei genitori per i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16. Le aziende poi dovranno ...