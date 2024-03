Uovo senza uovo | hamburger di carciofi e torrone al plancton Ecco cosa mangeremo nei prossimi anni

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 25 marzo 2024) Più di 3200 aziende, 900 in arrivo da 68 paesi, Alimentaria & Hostel è una delle più grandi fiere di settore per quel che riguarda i prodotti alimentari. Una appuntamento horeca oriented in cui sono transitati quasi 110mila visitatori in 4 giorni, un quarto gli stranieri provenienti da 120 paesi, con un impatto economico stimato tra i 180 e i 200 milioni di euro. E se questi dati non bastassero per far capire la rilevanza della fiera, basti pensare alle dimensioni: oltre 100mila metri quadrati, in 7 padiglioni e 13 settori. Un colosso tra le fiere prodotto in cui è difficilissimo orientarsi, nonostante una app ben congegnata, mappe e pannelli informativi sparsi un po' ovunque, ci si perde tra infiniti saloni di jamon iberico, distese di olive e le famose anchiovies dai packaging incredibili (basta vedere quelli firmati da Fernando Rei per Art de Arte per convincersene: bellissimi ...