Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 25 03 24

(Di lunedì 25 marzo 2024) Oggi, forse per la prima volta nella storiaedonniana, ho provato empatia per Ida Platano. Taaanta empatia. Ma proprio parec. Quei due tizi che le siedono di fronte mi hanno stracciato così irrimediabilmente, disperatamente e incommensurabilmente le ovaie che quando la tronista ha sbottato esclamando “basta, io sono stanca! Sono staaanca! Sono stanca perché vi sto corteggiando io! Vi vengo dietro io, faccio tutto io e ora mi sono stancata!” non ho potuto che avvertire la sua stessa tracotante pienezza, che manco Arianna David con Maria Giovanna Elmi all’Isola era così piena. Dovevano arrivare Mario Cusitore e Pierpaolo Siano per farmi pensare “porella, Ida!” in un’accezione diversa da quella che quel ‘porella‘ ha avuto nell’ultimo lustro, incredibile oh. Io sto quasi sperando per la Platano che quella storia che ha messo stamattina sui social ...