Uomini e Donne | l' andirivieni dei corteggiarori stanca Ida | Barbara voce della verità | Fai piazza pulita VIDEO

La registrazione di Uomini e Donne del 25 Marzo 2024 è stata importante per Ida Platano e i suoi corteggiatori Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. La tronista siciliana ormai è indirizzata alla scelta ... (anticipazionitv)

Una particolare storia social di Ida Platano ha fatto sorgere un dubbio ai numerosi fan. Sta volgendo al termine la stagione in corso di Uomini e Donne che attualmente vede protagonista proprio l’ex ... (isaechia)

Non siete riuscite a vedere la puntata di oggi 25 Marzo di Uomini e Donne su Canale 5 e volete quindi rivedere la replica in televisione oppure da PC e smartphone? Nessun problema, in questo ... (tutto.tv)