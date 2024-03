Uomini e Donne Anticipazioni | Non C’è Pace Per Barbara De Santi!

(Di lunedì 25 marzo 2024) Poche ore fa si è tenuta una nuova registrazione didove ancora una volta c’è stata tensione tra Ida Platano e Mario Cusitore. Tra i due sono volati stracci in studio, anche se alla fine tutto pare essere rientrato visto che hanno ballato insieme. Novità anche al trono Over dove ben tre frequentazioni hanno avuto termine. Insomma, in questo periodo anon si fa altro che discutere e litigare. Ecco tutto ciò che è avvenuto in studio! Nuove discussioni tra Ida e Mario Anche nell’ultimissima registrazione dinon sono mancate le discussioni. Ad accendere gli animi ci hanno pensato Ida Platano e Mario Cusitore. Ormai non è una novità visto che i due spesso e volentieri sono protagonisti di accese liti a centro studio. E’ successo anche questa ...

Diseguaglianza di genere in ambito sanitario, Oms: “Cresce crisi globale” - L’allarme Oms sul gender gap nel sistema sanitario preoccupa per la mancanza di retribuzioni adeguate e per leggi che non tutelano Donne lavoratrici nell’assistenza ...adnkronos

The Brave Boys Club, per gli Uomini che vogliono abbattere il patriarcato - Il circolo ha aperto a Milano da pochissimo per poter accogliere maschi che vogliano allenarsi a riconoscere e superare gli stereotipi, gli schemi culturali, le convinzioni limitanti e i privilegi rad ...iodonna

Uomini e Donne anticipazioni dal 25 al 29 marzo: Brando sbalordisce tutti! - Uomini e Donne anticipazioni prossima settimana dal 25 al 29 marzo: Brando sbalordisce il pubblico compiendo la scelta finale!termometropolitico