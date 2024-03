(Di lunedì 25 marzo 2024) Nelledel Trono Classico di, Ida e andata in esterna cone Pierpaolo,con Gaia e Marika. Ecco le nuovesulle puntate di, registrate nelle ultime ore e in programma nelle prossime settimane. Scopriamo insieme le ultime novità su quanto è successo negli studi del dating show condotto da Maria De Filippi . Le, che contengono spoiler, sono state svelate da Lorenzo Pugnaloni attraverso il suo profilo Instagram.di: Trono Classico Eccolo che è successo nel Trono Classico con le esterne di Ida Platano ePau. Ida ...

In perfetto ossequio al suo personaggio di donna ‘dura’ e senza compromessi, Gianna Nannini non ha mai arretrato, ogni qual volta si è trattato di parlare di sesso, e soprattutto del proprio ... (cinemaserietv)

Oggi, domenica 24 Marzo 2024, presso gli studi Mediaset Elios in Roma si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne . Qualche ora prima, in tarda mattinata, si è tenuta anche una registrazione ... (isaechia)

Gli spoiler settimanali di Uomini e Donne , relativi alle puntate che andranno in onda dal 25 al 29 marzo, rivelano che, finalmente, andrà in onda la scelta di Brando Ephrikian. Oltre a questo ... (tutto.tv)

Uomini e donne anticipazioni: Mario manda a quel paese Ida, Daniele dice no a Beatriz - Ida Platano ha portato in esterna entrambi i suoi corteggiatori, sia Mario Cusitore sia Pierpaolo Siano. Con quest'ultimo, l'esterna è andata molto bene e anche con Mario ma poi con lui, al centro ...movieplayer

Sora, il protagonista della via Crucis: «Io che interpreto Gesù, una grande emozione» - Da ladrone a Gesù. E proprio come Cristo ha 33 anni. Per 10 ha interpretato il ruolo del "ladrone" accanto al Messia sulla Croce poi, quest'anno, è ...ilmessaggero

Uomini e donne oggi: Brando Ephrikian sceglie Raffaella, Beatriz reagisce male - Le anticipazioni della puntata del 25 marzo: cosa succede oggi a Uomini e donne Torna, dopo il lungo weekend di pausa, Uomini e donne. Il programma si era ...lanostratv