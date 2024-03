Oggi, lunedì 25 Marzo 2024, presso gli studi Mediaset in Roma si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne . Così come la scorsa registrazione avvenuta ieri (CLICCA QUI per leggere cosa è ... (isaechia)

Uomini e donne anticipazioni: Ida vuole abbandonare il trono, Ernesto Russo esce con Marianna - Nella registrazione di oggi di Uomini e donne, la tronista Ida Platano ha sorpreso tutti annunciando la sua volontà di abbandonare il trono. La settimana è trascorsa senza che la tronista abbia avuto ...movieplayer

Trecate. “donne di cuore, nel cuore”. Successo per il tributo a Tina Anselmi - Pubblico delle grandi occasioni, nel salone delle feste, in occasione dell’evento "Echoes Of Love - Musica e Parole per Tina Anselmi", ultimo appuntamento del cartellone “donne di cuore, donne nel cuo ...ticinonotizie

UeD anticipazioni, Ida vuole abbandonare: Maria ‘provvidenziale’ - Nel corso della registrazione svolta oggi, la Platano aveva deciso di lasciare il Trono e De Filippi ha cambiato le carte in tavola ...gossipetv