“Uno studente che suona il pianoforte non maltratterà un compagno | perché ha la percezione della bellezza” INTERVISTA a Stefano Picciano

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 25 marzo 2024) “Unoche maturi i fondamentiestetica, l’amore per laoppure il rispetto per i tesoricultura difficilmentele persone o le cose. Noi cerchiamo con dei progetti di insegnare delle competenze che in realtà sono già implicite nella nostra tradizione culturale. Difficilmente un ragazzino che, per esempio, ilun, poiché ha unafondamentale, che è una dimensione educativa essenzialepersona”. L'articolo .