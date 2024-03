Uno stivaletto rifinito d’oro | la collaborazione tra Louis Vuitton e Timberland da 50 mila euro

Minnesota: un viaggio seguendo il mitico Mississipi River - Il mitico Mississippi River nasce proprio in Minnesota e procede verso sud per sfociare nel Golfo del Messico.tgcom24.mediaset

Gisele Bündchen, in gonna di jeans e dolcevita, il look radical classy della primavera 2024 - La top model brasiliana ha scelto un modello longuette di Victoria Beckham indossato con stivali alti in un look di ispirazione Seventies ...vogue

Anche in Italia sono arrivate le case a forma di tartaruga, tutti le vogliono - Proprio così: esiste una casa, in legno, che ha la forma di un grande stivale. Ma di esempi ce ne sarebbero a centinaia. A proposito di case in legno che si possono fare nelle forme più incredibili, ...esquire