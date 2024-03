Un’Italia più attrattiva è quella capace di investire nel futuro

(Di lunedì 25 marzo 2024) L’Italia può davvero essere? Attraente lo è già, lo si vede dalla frotta di turisti che si è riversata sulle sue coste e le sue città dopo la fine della pandemia. Ma in grado di attrarre... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

È arrivata una piccola vittoria (se così possiamo definirla) per Naike Rivelli . In un lungo video caricato sul profilo Instagram, l’attrice figlia di Ornella Muti si è detta soddisfatta che i ... (ilfattoquotidiano)

Francesca Cantarini è un’ insegnante italiana che lavora in Francia . Con il marito e i suoi due figli vive a Nizza, dove l’italiano, in numerose scuole medie e superiori, è la prima lingua straniera ... (ilfattoquotidiano)

L'autorevolezza del sapere economico: ...ha rappresentato un passaggio ineludibile per quanti in Italia " ... Cosciani, Forte e altri ancora " si sono poi cimentati in un ...SOLE 24 ORE Le notizie raccontate dai nostri giornalisti Scopri di più ...

Europa centrifuga di fronte alla guerra: Il più grande Paese d'Europa ha un ministro dell'economia che ... guidato dalla Francia e tra cui c'è anche l'Italia, che ritiene che ...