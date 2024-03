Under19 | Zeroli | “Contro la Georgia abbiamo due risultati su tre”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Kevin, centrocampista e capitano del Milan primavera e della Nazionale Under 19, si sta facendo vedere per la sua classe sul rettangolo di gioco e per i suoi modi posati durante una semplice intervista. Nato l’11 gennaio 2005 a Busto Arsizio (Va), racconta i suoi primi passi nel mondo dello sport: “Prima di appassionarmi al calcio ho fatto karate e ginnastica artistica: il merito è stato di mio zio (Massimiliano, ndr) con il quale giocavo sotto casa”. Se lo zio gli ha trasmesso la passione per il calcio, portandolo ad iscriversi nella scuola calcio dell’Ardor Busto Arsizio, la vera opportunità nel professionismo arriva grazie al fratello maggiore Bryan: “Giocava nella mia stessa società ed era molto bravo: ha sostenuto diversi provini con club professionisti”. Proprio durante un provino con il Milan,venne notato dagli osservatori ...

