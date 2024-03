Una Scotti irriconoscibile Cade malamente a Torino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) TEEN BASKET70 USE ROSA57 TEEN BASKET: Azzi, Delboni 21, Colli 12, Giangrasso 18, Jankovc 6, Gregori ne, Marianini ne, Baima 8, Tortora 2, Isoardi 3, Carfora ne, Cristelo ne. All. Corrado USE ROSA: Castellani 8, Stoichkova 9, Merisio 9, Manetti 14, Miscenko 1, Ruffini 6, Patanè 2, Avonto ne, Villaruel 8, Antonini. All. Cioni Arbitri: Caldarola e Iaia di Ruvo di Puglia Parziali: 16-17, 36-31 (20-14), 51-43 (15-12), 70-57 (19-14)- Un’Use Rosaesce inevitabilmente sconfitta per 70-57 dal campo di. La squadra di coach Cioni è protagonista solo di un avvio positivo ma poi si spegne e, soprattutto, non riesce mai a scuotersi in una gara che le lascerebbe anche ampie possibilità di ...