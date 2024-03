Una PediaTuss super piega il Cecina nello scontro al vertice | Katinka Travel ko

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pisa, 25 marzo 2024 - È unada stropicciargli gli occhi quella che di fronte ad un Pala Pediatrica gremito come non mai, colorato e traboccante di tifo,con un perentorio 3-0 il Volley, allungando proprio sulla squadra della Costa degli Etruschi e tenendo così il passo del Volley Livorno al secondo posto della classifica. Tagliagambe porta in panchina Vaccaro e Barsacchi, ma ancora non può contare al 100% sulle due giocatrici, dall’altra parte Menicucci deve rinunciare alla lungodegente PasquadiBisceglie. Il coach casciavolino affida a Liuzzo le chiavi della regia e con lei manda sul taraflex Lari opposto, Gori e Ciampalini centrali, Messina e Raniero schiacciatrici con Tellini libero. L’avvio è tutto di marca rossoblù: 9-1 in un battito di ciglia con lache sfrutta al meglio il turno ...

