Un Velázquez tra le opere di Caravaggio da vedere a Galleria Borghese

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 mar. (askanews) – Dal 26 marzo al 23 giugnopresenta la mostra “Un Velàzquez in”, in cui l’opera “Donna in cucina con Cena di Emmaus” ? una delle primeconosciute di Diego Velàzquez (1599-1660) e proveniente dalla collezione permanente della National Gallery of Ireland ? è allestita nella Sala del Sileno che ospita i dipinti di. La mostra è pensata come un focus di ricerca in cui la stessa scelta allestitiva apre automaticamente un dialogo tra l’opera di due Maestri assoluti del Barocco: il confronto tra l’opera di Velàzquez e i dipinti dipresenti nella sala si presta infatti a letture che rivelano prospettive inedite di critica e approfondimento, collocando la mostra in quel filone dedicato allo sguardo degli artisti ...