' Un terzo italiani firma un contratto senza leggerlo tutto'

(Di lunedì 25 marzo 2024) Contiene informazioni e dettagli fondamentali, specie sotto il profilo economico eppure la sezione 'termini e condizioni' dei contratti spesso non è letta da chi sottoscrive un documento fisco o online. Secondo una ricerca di Trustpilot, la piattaforma di recensioni dei consumatori a livello globale, "il 55% degliafferma di leggere interamente la sezione "Termini e Condizioni"; tuttavia un'importante percentuale (33,5%) dichiara di non leggerli mai del, addirittura il 9% delega la lettura ad un'altra persona". Tra gli elementi che scoraggiano glia leggere attentamente i Termini e Condizioni figurano: la poca conoscenza finanziaria (31%), la fiducia risposta nell'azienda che si sta prendendo in considerazione (29%) e la poca voglia nel leggere testi troppo lunghi (20%). Va evidenziato come, se i termini e ...

No Stadia. I risultati del weekend in regione - Nella prova cadetti (3km) vittoria per Valentino Zanoli ( ASD Caddese) seguito da Andrea Cappelli (GAV) e Luca Gallerini (Atl. Ossolana Vigezzo). Al femminile (1,8km) Giada Cappini ( Atl. Ossolana ...fidal

Monaco sugli italiani: “Sinner competitivo sulla terra; Musetti nato per vincere, Arnaldi da acquolina in bocca” - Dire le cose come stanno, in totale sincerità. Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, ha affrontato nell'ultima puntata di TennisMania (condotta dal collega di Eurosport, Dario Puppo), sul c ...oasport

Pagelle Coppa del Mondo 2023/24: Odermatt cannibale, Brignone storica, Norvegia rimandata - SCI ALPINO - Cala il sipario sulla Coppa del Mondo 2023/24 e come da tradizione è tempo di assegnare ai voti ai principali protagonisti, in positivo e in negati ...eurosport