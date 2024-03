Un nuovo inizio per Berrettini | la prima mossa l’ha fatta lui

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 25 marzo 2024), è iniziata in maniera tanto repentina quanto inaspettata: tutto è cambiato e a volerlo è stato proprio lui. C’era una volta, non tanto tempo fa, una fetta di utenti social fermamente convinta del fatto che Matteoe Jannik Sinner si detestassero. Che al romano desse fastidio l’idea di non essere l’unico e il solo e che l’altoatesino invidiasse, dal canto suo, i successi a suo tempo già collezionati dall’ormai ex numero 1 d’Italia. Matteo(LaPresse) – ilveggente.itLa verità è che non c’è mai stato astio. Solo, legittimamente, un po’ di sanissima competizione. Che mai è sfociata, però, nei sentimenti negativi di cui sopra. Fino a che, all’improvviso, tutto è cambiato. Da un giorno all’altro, come se niente fosse, ce li siamo ritrovati uniti e complici come non mai. Non che...