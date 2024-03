Un giorno di sospensione e un libro da leggere allo studente che aveva rivolto il gesto della pistola a Meloni

La scuola di Pioltello conferma il giorno di chiusura per la fine del Ramadan - L'istituto comprensivo Iqbal Masih di Pioltello, nel milanese, resterà chiuso il 10 aprile prossimo, in occasione della festa per la fine del Ramadan. Lo ha deciso il Consiglio di istituto, con voto ...rainews

Pioltello, la scuola decide: chiuderà per la fine del Ramadan - Il consiglio ha infatti revisionato la delibera per la sospensione delle lezioni, che era stata dichiarata irregolare dall'ufficio scolastico regionale introducendo una modifica che motiva la ...tg.la7

A Pioltello la scuola chiuderà per la fine del Ramadan - È con la sola "scelta didattica e non religiosa" che il consiglio di istituto della Iqbal Masih di Pioltello, nel milanese, ha votato nuovamente all'unanimità la chiusura in occasione della festa per ...ansa