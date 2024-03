(Di lunedì 25 marzo 2024) Un viaggio emozionale nella magia della, ma anche nell’impegno di un’arte che è sudore e disciplina, in nome di un sogno da realizzare. In onda il 29 marzo su Rai3 e RaiPlay in prima serata, «– Unache» , primosulla ballerina palermitana, Etoile dell’Opéra di Parigi e Direttrice del corpo di ballo e della scuola didel Teatro dell’Opera...

Roma, 6 marzo 2024 – “Se voglio che la giornata sia brutta, so che devo andare al pub. Se voglio che sia una bella, mi basta andare a pescare”. Gascoigne e un avversario che non è mai riuscito a ... (sport.quotidiano)

Bologna , 8 marzo 2024 – Una serata emozionante, con Bologna protagonista. Ieri sera al Modernissimo Andrea Mingardi ha presentato il suo docufilm , Bologna I Love You, un canto d’amore per la sua ... (ilrestodelcarlino)

Una studentessa di un liceo in provincia di Milano ha denunciato il cantante Achille Lauro per plagio. La 15enne sostiene che l'artista e il suo staff abbiano copiato un suo progetto per il docufilm ... (orizzontescuola)

Un docufilm per raccontare in tv Eleonora Abbagnato, «una stella che danza» - L’étoile palermitana e il suo lungo percorso di sacrificio e impegno in onda il 29 marzo su Rai3 e RaiPlay in prima serata ...gazzettadelsud

“Oggi non rifarei più la ballerina” Abbagnato, confessioni da Étoile - Eleonora Abbagnato – Una stella che danza. La celebre ballerina, Étoile dell’Opéra de Paris e direttrice del corpo di ballo e della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, si confessa nel docuf ...ilfattoquotidiano

Una statua del poeta Dante Alighieri, a cui sono dedicati i festeggiamenti del Dantedì (Foto Unsplash) - Il 25 marzo si festeggia in Italia il Dantedì, giornata nazionale italiana istituita per celebrare Dante Alighieri ...style.corriere