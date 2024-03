Un cantiere romano riemerge dal passato di Pompei L’eruzione del Vesuvio travolse gli operai al lavoro

(Di lunedì 25 marzo 2024)(Napoli), 25 marzo 2024 – I segreti dell’edilizia antica riemergono dagli scavi di. Ci sono le tracce di unin piena attività – letteralmente ‘congelato’ daldeldel 79 d.C. – nel settore Regio IX del Parco Archeologico, dove i ricercatori hanno scoperto importanti testimonianze di epoca romana. Strumenti di, tegole, mattoni di tufo accatastati e cumuli di calce. "è uno scrigno di tesori e non tutto si è svelato nella sua piena bellezza. Tanto materiale deve ancora poter emergere. Nell'ultima Legge di Bilancio abbiamo finanziato nuovi scavi in tutta l'Italia e una parte importante di questo stanziamento è destinata proprio a”, spiega il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "Gli ...

