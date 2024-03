Un bilocale a meno di 400 euro | a Potenza l' affitto meno caro

(Di lunedì 25 marzo 2024) In nessuna delle grandi città italiane un single può permettersi unin. Inizia così l'ultimo report di Immobiliare.it che, condito con dati di altri report nazionali, dà uno spaccato preoccupante dello scenario italiano. Anche una coppia se la passa davvero male. Il 70,8% delle famiglie italiane sono proprietarie della casa, in cui vivono, e le altre 29,2% che fanno? In media sono in. Gli affitti a Bologna più cari di Roma e Torino Segui su affaritaliani.it

