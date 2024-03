Un anno in meno per la qualifica di Viceprefetto | Snadip Cisal | “Risultato importante”

(Di lunedì 25 marzo 2024) La disposizione è stata introdotta dal Ministro Piantedosi e riprende una proposta formulata direttamente dalloRoma. “Ridotto il numero di anni necessario ai fini del passaggio dei Viceprefetti Aggiunti alladidagli attuali nove anni e sei mesi a otto anni e sei mesi di effettivo servizio dall’ingresso in carriera”. Così in una nota il Segretario generale dello, Sindacato nazionale autonomo dirigenti prefettizi, Raffaele Campogiani. La disposizione, che al momento ha forza e valore di legge, introdotta ora dal Ministro Piantedosi, riprende sostanzialmente una proposta formulata direttamente dalloin occasione del primo incontro con le OO. SS. rappresentative del personale della ...

