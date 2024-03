Un anno di terrore Una mappa racconta le condizioni globali dello Stato islamico oggi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il 21 marzo 2023, il Washington Institute – un think tank focalizzato sulla politica americana in medio oriente – lanciava unaglobale delle attività, una sorta di database delle operazioni di propaganda del gruppo jihadista, delle sue rivendicazioni, delle sanzioni e degli arresti che lo hcolpito. Una maniera per monitorarlo e comprenderne meglio le. Undopo, i dati dipingono un quadro inquietante. Sebbene le “province” centraliin Iraq e Siria siano in declino, il gruppo èin grado di diversificarsi alla sua periferia.è soprattutto la fazione della provincia di Khorasan in Afghanistan (il sempre più noto ...