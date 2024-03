Un altro pompiere infedele | Truffava sui cartellini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 25 marzo 2024) Unimputato e una nuova accusa di truffa ai danni dello Stato. È quanto emerge dalla conclusione delle indagini preliminari firmata dalla Procura di Monza per il vigile del fuoco Enrico Celestino Vergani, 57 anni, di Carate Brianza, addetto agli acquisti per l’ufficio automezzi, imputato di avere abusato del suo ruolo per ottenere mazzette dai fornitori, ma anche regali come buoni benzina e catene da neve oltre che intascarsi beni del Comando provinciale di Monza. Il nome nuovo è quello di Edoardo Correnti, 53 anni, di Giussano, che insieme a Vergani è accusato di avere fatto il “furbetto” del cartellino di presenza in ufficio per le ore di lavoro straordinario. Secondo l’accusa, i due colleghi avrebbero trovato un sistema per timbrare uno per l’. A Vergani vengono contestati importi per oltre 2.300 euro, a ...