Ultime Notizie Roma del 25-03-2024 ore 20 | 10

(Di lunedì 25 marzo 2024)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo in un’apertura a chi è sotto attacco Russo dopo che diverte potenti esplosioni ci sono utile anche nel centro della capitale questa mattina il sindaco di chi è Vitali Klitschko invita ad andare nei rifugi almeno cinque espressioni si sono registrate cinque i feriti la Russia sta attaccando l’Ucraina con missili ipersonici hanno bisogno del nostro aiuto ha scritto sul proprio account Social Ambasciatore americano le difese Serie D che fanno anche a me tutta la notte scorsa 80 nelle regioni di ho detto Enrico Life l’agenzia di stampa tassa segnalato anche di una potente esplosione vicino all’aeroporto andiamo in Russia le indagini sull’attentato di Mosca sono ancora in corso per questo il cremino ha deciso di non commentare la rivendicazione dello ...