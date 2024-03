Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2024)dailynews radiogiornale lunedì 25 marzo Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno guerra in Ucraina verso una pericolosa escalation km sotto attacco Russo dopo che diversi e potenti esplosioni ci sono udito e anche nel centro della capitale il sindaco di chi è Vitali Klitschko invita ad andare nei rifugi almeno cinque sposi sono state registrate la Lucia sta attaccando con amici di Bersani che l’Ucraina ha bisogno del nostro aiuto ha scritto sul proprio account Social l’ambasciatore americano in Ucraina e di Serie D che fanno anche ha battuto la notte scorsa 8 droni calze ruggine regione di Odessa amico live mentre Putin e tira in ballo il Reggimento dell’Ucraina dietro l’attentato a Mosca gli Stati Uniti insistono nell’escludere chi F sia in qualche modo responsabile della strage concerto ribadito stamattina anche dal ministro degli Esteri ...