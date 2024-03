Ultime Notizie Roma del 25-03-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione le principalidall’Italia e dal mondo sono quattro le persone rimaste ferite nell’attacco Russo messo assegno oggi a Kiev lo ha riferito su telegram il sindaco della capitale Ucraina Vitali Klitschko 4 feriti nel distretto di Peckers nel centro della capitale dove sono caduti i detriti dei missili russi intercettati dalla Ucraina due donne sono state indicate sul posto dei sanitari l’ha precisato il primo cittadino 231 ragazza di 16 anni sono stati ricoverati in ospedale un pullman di flixbus per tentato contro il guard-rail sull’autostrada A1 nei pressi di Modena un congolese di 19 anni è morto sei le persone ferite il mezzo era partito da Milano Era diretto aUno di passeggiare i ...