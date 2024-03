Ultime Notizie Roma del 25-03-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2024)dailynews radiogiornale e venerdì trovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio apertura ce ne andiamo in Ucraina allarme aereo a Kiev e dopo che ti sono di te due potenti esplosioni sindaco invitare cartine rifugi nella notte massicciata Colusso sull’ucraina con 14 Bombardieri mentre chiesa annuncia di aver colpito due navi russe a Sebastopoli Crimea intanto resta alta la tensione tra la nato e la Russia per un missile da crociera di Motta che ha violato lo spazio aereo polacco Mosca vuole ingannare il con la sua propaganda ha dichiarato e torniamo ora in Italia Trani il provvedimento del Comune che ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado per poi riaprire le qualche ora di seguito di un allarme bomba ha scattato in stazione ha scatenato le polemiche della cittadinanza che ha criticato le tempistiche adottate l’allerta è scattata alle 6 ...