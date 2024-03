Ultime Notizie Roma del 25-03-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2024)dailynews radiogiornale con una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Un po’ si è ribaltato nella notte in A1 tra Modena sud valsamoggia Al km 174 in direzione sud morto un passeggero e 6 sono le persone rimaste ferite cambiamo ancora argomento e a Torniamo a parlare della situazione in Ucraina Noi non c’entriamo non è una cosa nostra in una commentiamo credo che ti ho chiamo commentare che cosa accaduto al teatro crocus l’Ucraina non ha nessun collegamento con questa tragedia lo spiega gli Armeni Ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia in un’intervista al quotidiano nazionale quanto riguarda l’Ucraina e la situazione rimane molto difficile da siamo ottimisti sul nostro futuro faremo tutto quanto c’è possibile per proteggere la pace difendere i nostri concittadini per proteggere il paese del mondo segui questa guerra non si ...