Ultime Notizie Roma del 25-03-2024 ore 08 | 10

(Di lunedì 25 marzo 2024)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dopo le parole di Emiliano sul sindaco di Bari Antonio decaro il vicesegretario della Lega Andrea Crippa avverte il comune va sciolto il Viminale proceda quanto prima dopo l’auto denuncia di Emiliano impossibile continuare ad avere incarico presidente di regione un sindaco che si affidano la sorella di un boss il sindaco preciso Emiliano non ricorda bene ma è stato a casa della sorella del Boss il vicepresidente della commissione antimafia Mauro dati da un approfondimento della commissione intanto interviene anche la sorella del boss Di Caro mai visto rivela e che abbiamo ora argomento l’isis ha portato due video dell’attentato a mosca nella sala concerti di crocus che ha provocato almeno 137 morti e 180 feriti le immagini mostrano gli uomini armati che si ...

Le Ultime Notizie dei principali siti e quotidiani italiani - Breaking news: le Ultime Notizie dei principali siti e quotidiani italiani. Aggiornamenti di cronaca, politica, cultura e sport di oggi.musicletter

Sydney Sweeney e il piano infallibile per il successo - Quando aveva 12 anni Sidney Sweeney si è presentata dai genitori con un piano di carriera quinquennale in formato PowerPoint per convincerli a lasciarla lavorare come attrice. Da quel momento sono suc ...cosmopolitan

I trucchi di stile di Timothée Chalamet - Tornato su Dune, Chalamet continua a sorprendere con il suo stile versatile che sembra arrivare da un altro pianeta. Dal numero di Cosmopolitan ora in edicola ...cosmopolitan