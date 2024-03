Ultime notizie Calcio Estero | Montella come Spalletti | critiche alla Francia

Tensione tra la Nato e la Russia per un missile da crociera di Mosca che ha violato lo spazio aereo polacco. Nuovo massiccio attacco russo sull’Ucraina con 14 bombardieri, raid anche su Kiev, che ... (ilsole24ore)

Roma dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dopo le parole di Emiliano sul sindaco di Bari Antonio decaro il vicesegretario della Lega Andrea ... (romadailynews)

Romadailynews radiogiornale con una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Un po’ si è ribaltato nella notte in A1 tra Modena sud valsamoggia Al km 174 in direzione sud ... (romadailynews)