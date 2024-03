Ufficiale la data di uscita per Samsung Galaxy S23 con One UI 6 1 ed AI

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di lunedì 25 marzo 2024) Dopo tante voci e rassicurazioni da parte del colosso coreano, abbiamo finalmente notizie certe e date ufficiali da prendere in considerazione per ilS23, con un chiaro riferimento all’aggiornamento che non si limita a portare con sé la nuova interfaccia One UI 6.1. Di suo, infatti, il pacchetto software potrebbe non essere quello che garantisce la svolta al top di gamma lanciato sul mercato poco più di un anno fa, ma come accennato nei giorni scorsi con un altro articolo, si tratta della tappa fondamentale per cominciare a testare le funzioni AI che abbiamo imparato a conoscere di recente tramite i nuoviS24. Riscontri certi sulladiperS23 con l’aggiornamento One UI 6.1 che contiene ...